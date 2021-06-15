Скончался летчик-космонавт Владимир Шаталов

14:00, 15 июня 2021, ПАИ

Дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт, командир «Союз-4» Владимир Шаталов скончался 15 июня на 94-м году жизни, сообщили в «Роскосмосе».

Владимир Шаталов летал в космос три раза и был первым, кто совершил такое количество полетов в СССР. Также он первым произвел в космическом пространстве стыковку космического корабля с орбитальной станцией «Салют». До того как Шаталов стал космонавтом, в воздухе он провел 2 500 часов, а в космосе, в общей сложности, пробыл 9 суток 21 час 55 минут.

Владимир Александрович Шаталов был награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы, медалями, а также иностранными орденами и медалями.

С января 1987 года по 1991 год Шаталов занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

После, в возрасте 65 лет, Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 1992 года был уволен в запас.

До сих пор был старейшим из живущих участников космических полётов. Причина смерти Владимира Шаталова не уточняется.