Тала Нещадимова: Псковичи уже могут открывать купальный сезон
Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова сообщила корреспонденту Псковского агентства информации, что псковичи уже могут открывать купальный сезон.
«Сейчас в Пскове температура воды 22 градуса, - отметила Тала Нещадимова. - В Раскопельском заливе уже температура хорошая, можно купаться».
По словам Талы Нещадимовой, температура воды может подняться до +25 градусов, но при этом не следует ожидать, что в Пскове образуется черноморское побережье.
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