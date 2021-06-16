Тала Нещадимова: Псковичи уже могут открывать купальный сезон

11:16, 16 июня 2021, ПАИ

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова сообщила корреспонденту Псковского агентства информации, что псковичи уже могут открывать купальный сезон.

«Сейчас в Пскове температура воды 22 градуса, - отметила Тала Нещадимова. - В Раскопельском заливе уже температура хорошая, можно купаться».

По словам Талы Нещадимовой, температура воды может подняться до +25 градусов, но при этом не следует ожидать, что в Пскове образуется черноморское побережье.