Комитет по бюджету ПОС одобрил увеличение штатной численности Счетной палаты региона
Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания одобрил внесение изменения в постановление Псковского областного Собрания депутатов «О штатной численности Счетной палаты Псковской области». Об этом с заседания комитета 16 июня сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов попросил доложить, с чем связано увеличение численности.
Представитель Счетной палаты рассказала, что в соответствии с положениями части 12 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 25.1 Закона области от 16.10.2006 № 588-ОЗ «О Счетной палате Псковской области», на основании обращений представительных органов муниципальных образований области Счетной палатой Псковской области в 2020 году заключены соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальных образованиях «Порховский район», «Невельский район», «Усвятский район», «Псковский район» и трех поселениях Усвятского района, в 2021 году заключены соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Новоржевский район», а также в десяти сельских поселениях Псковского района.
Таким образом, в настоящее время Счетной палатой осуществляются переданные полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю в пяти муниципальных районах и тринадцати муниципальных образованиях со статусом сельское или городское поселение. Кроме того, в 2022 году планируется заключение соглашений о передаче полномочий еще с четырнадцатью муниципальными образованиями Порховского, Невельского и Новоржевского районов со статусом сельское или городское поселение.
Для осуществления принятых и планируемых к принятию полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю необходимо увеличение штатной численности Счетной палаты области с 1 июля 2021 года на 5 единиц, в том числе 1 единица аудитора (аудиторское направление деятельности – общая организация муниципального контроля по переданным полномочиям в муниципальных образованиях области) и 4 единицы государственных гражданских служащих (для осуществления контроля в Новоржевском районе с планируемой передачей полномочий от четырех поселений, Усвятском районе с переданными полномочиями от трех поселений и в десяти сельских поселениях Псковского района).
«Принятие данного постановления возможно при положительном заключении администрации Псковской области, оно имеется, подписано губернатором. Эти изменения уже нашли отражение в параметрах бюджета, за которые мы сегодня уже проголосовали», - отметил Борис Полозов, предложив рекомендовать Псковскому областному Собранию принять проект постановления.
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