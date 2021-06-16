Александр Котов поднялся в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ

15:46, 16 июня 2021, ПАИ

В медиарейтинге глав заксобраний субъектов России за май 2021 года председатель Псковского областного Собрания Александр Котов улучшил позиции, сообщили составители рейтинга в компании «Медиалогия».

Медиаиндекс Александра Котова составил 3 481,0. Он занял 14-е место, поднявшись на семь строчек в рейтинге.

Лидером медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ стал председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Второе место занял председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, на третьем месте расположился председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Рейтинг построен на основе упоминаемости глав заксобраний в СМИ из базы системы «Медиалогия», включающей более 61 тысячи различных источников. Медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого прессой вокруг персоны.