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Общество

На Международную вахту памяти в Усвятском районе объявили приём заявок

В Усвятском районе в августе пройдет Международная молодежная вахта памяти «Невельский фронт. Усвятский рубеж — 2021».

Она будет посвящена имени Ивана Петровича Михайлова - основателя молодежных вахт.  Организаторами являются: Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры», поисковый отряд «Гвоздика» (Невель), при поддержке администрации Псковской области.

Сроки проведения вахты: 01 августа — 10 августа 2021 г. (с 31.07.2021 осуществляется заезд участников).

Место проведения: оз. Кляже близ д. Пожары, Усвятский район Псковской области.

К участию в «Вахте памяти» приглашаются поисковые отряды, члены поисковых формирований в возрасте не младше 14 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Дети от 14 до 18 лет участвуют в мероприятии только с сопровождением родителей или опекунов. Все участники допускаются при наличии отрицательного теста на COVID-19, либо сертификата о прививке от COVID-19.

Программа вахты включает в себя занятия с детьми по поиску останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, занятия по начальной военной подготовке, туристическую подготовку, занятия по стрельбе, спортивные и творческие соревнования, мастер-классы от представителей МЧС, ВДВ и других силовых ведомств.

Прием заявок на участие в мероприятие осуществляется на АИС «Молодежь России» с 16 июня по 18 июля 2021 г. по ссылке.

Со всеми подробностями участия можно познакомиться в Положении о проведении Международной молодежной вахты памяти, а также у сотрудников Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации области по телефонам: 8 (8112) 299–142, 8 (8112) 299–144.

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