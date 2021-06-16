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Учащиеся Великих Лук приняли участие в международном молодежном патриотическом форуме «Мы помним»

Такие мероприятия позволяют обмениваться опытом, успешными практиками по патриотическому воспитанию. Фото «Великолукская правда. Новости»

В Пскове на базе комплекса «Раздолье» с 9 по 11 июня прошел международный молодежный патриотический форум «Мы помним». Об этом Псковскому агентству информации рассказали в редакции районной газеты «Великолукская правда. Новости».

Великие Луки представили: начальник отдела по молодежной политике Яна Васюцкая, начальник штаба местного отделения ЮНАРМИИ Артем Баринов, заместитель председателя Городского Студенческого Совета Александра Жукова и студенты ВГСХА Сабрина Михайлова, Аня Деревянченко и Лев Громов.

Корреспонденту Luki-News удалось пообщаться с ними и узнать о том, как прошло мероприятие. Участие в форуме приняли около 100 молодых людей из Белоруссии, Калининграда, Псковской, Ленинградской Вологодской областей и др. Александра Жукова отметила присутствие большого количества молодежи.

«Это показывает неравнодушие и заинтересованность в развитии патриотического воспитания», - отметила она.

В первый день состоялась панельная дискуссия, на которой присутствовали Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, руководители РСМ и БРСМ, а также представители Российского военно-исторического общества. Собравшиеся подчеркнули важность проведения подобных мероприятий и присутствие представителей из разных регионов России и Белоруссии.

Далее участники были распределены по трем площадкам: международное сотрудничество, поисковые отряды и гражданско-патриотическое воспитание.

В первый вечер состоялся интеллектуальная игра, состоящая из различных заданий в «живом» режиме. Великолучане отметили, что такой интерактив помог им отдохнуть после нескольких часов напряженной работы.

Второй день начался с семинара по социальному проектированию, где участникам помогли с разработкой социальных проектов. После прошли тренинги на лидерство командообразование и успешные коммуникации.

«Нас развивали не только в теме патриотического воспитания, но и не забывали про наши гибкие навыки», - отметила Яна Васюцкая.

В рамках форума состоялся просмотр фильма «Ржев. Прививка от войны» (кинокомпания «Скайфест»). Зрители узнали о деталях событий, которые разворачивались на Ржевско-Вяземском направлении в 1942-1943 годы.

На третий день были запланированы вебинар по продвижению патриотического воспитания в социальных сетях и общие тренинги. На закрытии участники смогли презентовать свои идеи.

От великолучан поступил проект по реализации занятий для школьников при совместной работе с Псковской и Витебской областями. Планируется, что мероприятия пройдут в формате встреч с современными художниками, на которых ребята будут рисовать любимые уголки своего города или региона, рассказывая об их истории. По итогам художники должны будут доработать рисунки до настоящих картин. Работы могут быть представлены на выставке форума.

«Будем надеется, что руководители Российского  и БРСМ взяли предложенные идеи на заметку и в дальнейшем будут их использовать. Многие из них достаточно реальные», - добавила Яна.

Как подчеркнул Артем Баринов, такие мероприятия позволяют обмениваться опытом, успешными практиками по патриотическому воспитанию и помогают выстроить взаимодействие с другими регионами. «Патриотизм начинается с семьи», - заключил Артем.

По итогу всего было разработано около 10 инициатив – новых форм патриотического воспитания молодежи.

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