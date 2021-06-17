Псковичи готовы сделать прививку от COVID-19 за дополнительную неделю к отпуску

12:43, 17 июня 2021, ПАИ

Псковичи готовы сделать прививку от COVID-19 за дополнительную неделю к отпуску. 28% проголосовавших выбрали именно такой вариант ответа в голосовании Telegram-канала «Псковские новости».

19% готовы отправиться на вакцинацию в случае предоставления системы реальных скидок в продуктовых магазинах, кинотеатрах и театрах. 17% решатся на прививку при возможности участвовать в беспроигрышной лотерее. Столько же осознают свою ответственность перед собой и близкими и готовы привиться без дополнительных бонусов. 12% отправятся к врачам за коттедж, 7% - за путевку в Сочи или Крым.