Молодежный медиахолдинг «Без срока давности» начал работу на базе ПсковГУ

15:53, 17 июня 2021, ПАИ

16 июня в Пскове состоялось первое заседание региональной команды проекта «Молодежный медиахолдинг «Без срока давности». Его участниками стали студенты ПсковГУ – победители конкурса молодежных медиаработ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В ходе первого заседания ребята познакомились друг с другом, целями и задачами проекта, обсудили дальнейший план и методы работы, а также выбрали руководителей своей медиагруппы.

Возглавил псковскую команду Молодежного медиахолдинга «Без срока давности» Александр Косаржевский, студент Института математического моделирования и игропрактики. Заместителями руководителя назначены Даниил Маринов и Дарья Шумаркина, студенты Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций.

Студенты будут учиться и развивать навыки создания медийного контента (тексты, фотографии, видеоролики и др.), работать в социальных сетях и на официальных ресурсах, взаимодействовать со СМИ, стажироваться и выступать на конференциях.

Проект «Молодежный медиахолдинг «Без срока давности» представляет собой систему студенческой исторической журналистики в регионах РФ. Участникам проекта предстоит заниматься сложной, кропотливой и социально важной работой – рассказывать о деятельности поисковиков, архивистов и историков, изучающих преступления нацистов на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны.