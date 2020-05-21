Всем, кого интересует Китай! Обзор книги Си Цзиньпина

17:10, 17 июня 2021, ПАИ

В 2020 году китайское издательство «Вэйвэнь» выпустило третий том книги Председателя Китая, Генерального секретаря КПК «Си Цзиньпин О государственном управлении» на китайском и английском языках. Он состоит из 19 глав, включающих в себя 92 выступления, и рассказывает об основных приоритетах руководства Си Цзиньпина, а также включает планы развития КНР на долгосрочную перспективу.

Скромность, невероятное трудолюбие и неистощимое терпение – особенности менталитета, характерные для китайской нации. И это не раз подтверждается словами Си Цзиньпина в его произведении.

«Тяжелая работа придает ярких красок молодой жизни. Если у меня останется 200 лет, я непременно проплыву 3000 ли (1 500 км)», – говорит автор.

В каждом слове читается глубокое уважение правителя к своему народу: «Работа как и идеал жизни. Без изнурительной народной борьбы, ведущейся преимущественно поколениями молодых людей, не было бы ни нынешней новой эры китайского социализма, ни будущего, в котором мы осуществим национальное возрождение», - говорит Си Цзиньпин. Этими словами он не умаляет, а, наоборот, подчёркивает причастность каждого гражданина страны к успехам, которых удалось достичь Китаю за последние годы. Вот уже более 40 лет они борются за лучшую жизнь и вместе строят социализм.

Книга написана очень интересно, автор часто использует мудрые китайские пословицы и старинные притчи, приводит примеры из китайской истории и философии. Именно поэтому она точно заинтересует востоковедов и тех, кто любит Поднебесную, а также тех, кто неравнодушен к китайской философии. Это произведение уже получило признание у большого числа официальных лиц.

Для удобства и лучшего понимания в книге есть необходимые примечания, а также 41 фото главного секретаря, сделанные непосредственно в этот промежуток его трудовой биографии. В скором времени данное произведение станет также доступно и на русском языке.

Александр Иванов