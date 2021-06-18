В Пскове ученик и инструктор едва не сгорели в учебном автомобиле

12:30, 18 июня 2021, ПАИ

В Пскове ученик и инструктор едва не сгорели в учебном автомобиле. Как сообщили Псковскому агентству информации очевидцы, автомобиль учебного центра «Псков» вспыхнул прямо во время практического занятия по вождению. В это время машина ехала по улице Труда недалеко от здания областной ГИБДД.

Инструктор и ученик вовремя заподозрили неисправность и успели выйти из автомобиля. Через несколько секунд он вспыхнул и сгорел за две минуты. Пожарные успели вовремя, и пламя не добралось до газового оборудования, которое было установлено в багажнике автомобиля.