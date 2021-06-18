В Ингушетии полковник полиции за 1 миллион рублей провел освещение в своем селе

14:20, 18 июня 2021, ПАИ

Ингушский полковник Энгельс Гаджимагомедов на свой накопленный за 5 лет один миллион рублей провел уличное освещение в своем селе, сообщает телеграм-канал «Подъём».

«Я родился и вырос в этом селе Кани. Я и раньше старался что-то сделать там. Люди живут бедно, старики, молодёжь уходит. Там много случаев было, ночью ходить было невозможно: то руку кто-то поломал, то собаки кусают», - отметил полковник.

Он также упомянул, что с деньгами ему помогли друзья и родные, и сказал: «Дело же не в деньгах».

Полковник приобрел целый километр кабеля и 30 бетонных столбов, фонари, а также оплатил их установку. Еще раньше он поставил в селе памятник участникам Великой Отечественной войны.