В Псковской области несовершеннолетний осужден за угон

16:38, 18 июня 2021, ПАИ

В Псковской области несовершеннолетний осужден за угон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

16 июня Островским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого в совершении угона автомобиля.

Суд установил, что 12 марта несовершеннолетний злоумышленник, проходя по улице в г. Острове, увидел стоящий у дома автомобиль «Нива». Автомобиль был не заперт, а в замке зажигания был ключ.

Решив покататься и забрав с собой приятеля, он совершил угон транспортного средства.

Двигаясь по одной из улиц города и увидев патрульную машину ДПС, несовершеннолетние испугались ответственности и оставили машину. После чего убежали.

Суд признал несовершеннолетнего виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 4 месяца.