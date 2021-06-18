В Псковской области несовершеннолетний осужден за угон
В Псковской области несовершеннолетний осужден за угон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
16 июня Островским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого в совершении угона автомобиля.
Суд установил, что 12 марта несовершеннолетний злоумышленник, проходя по улице в г. Острове, увидел стоящий у дома автомобиль «Нива». Автомобиль был не заперт, а в замке зажигания был ключ.
Решив покататься и забрав с собой приятеля, он совершил угон транспортного средства.
Двигаясь по одной из улиц города и увидев патрульную машину ДПС, несовершеннолетние испугались ответственности и оставили машину. После чего убежали.
Суд признал несовершеннолетнего виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 4 месяца.
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