«Аистята посыпались из гнёзд»: в гдовский центр везут птенцов со всей области

09:33, 21 июня 2021, ПАИ

В волонтёрский центр помощи аистам «Дом Белого Аиста» в Гдовском районе везут птенцов со всей Псковской области, сообщает руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко.

«Аистята посыпались из гнёзд. С 6-го по 17-е июня мы приняли четырёх аистят разного возраста, причём двое из них из тех же самых гнёзд, что и в прошлом году: из деревни Усадище Псковского района и из Порхова. Ещё два - из окрестностей Острова. Благодарим всех, кто помогает аистам!» - написала Марина Сиденко.