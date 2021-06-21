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Общество

На 15% выросла динамика вакцинации в Псковской области за прошедшую неделю

За прошедшую неделю в Псковской области динамика вакцинации выросла на 15%. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале Псковской области.

По словам главы региона, в настоящий момент власти готовятся к расширению коечного фонда за счет перепрофилирования неинфекционных медицинских учреждений. Ведерников отметил, что это крайняя мера, которая негативно сказывается на плановой работе системы здравоохранения, но она сейчас необходима для обеспечения медпомощью всех нуждающихся.

«Ситуация еще раз доказывает необходимость массовой вакцинации, многие, кстати, это уже увидели и динамика вакцинации выросла на 15% за последнюю неделю. Дорогие друзья, мы на пороге очередной волны заболевания, поэтому я очень вас прошу, пожалуйста, берегите себя, берегите свое здоровье, здоровье окружающих, вакцинируйтесь!» - сказал Михаил Ведерников.

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