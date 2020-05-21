Профессиональная охрана офисов от ЧОП «ЛЕГИС»

17:24, 21 июня 2021, ПАИ

Офис – не только рабочая зона, но и место, где хранятся корпоративные секреты, важная документация и ценная техника. По этой причине вопрос обеспечения такого объекта безопасностью является в наши дни особо актуальным. А поскольку обеспечить объект надежной защитой от злоумышленников, используя только человеческий фактор, практически невозможно, имеет смысл обращение за помощью к профессионалам из ЧОП «ЛЕГИС». Вы можете узнать подробнее про охрану офисов тут https://www.legis-s.ru/services/okhrana-ofisov/.

Автоматический подход к решению вопроса

Частное охранное предприятие «ЛЕГИС» предоставляет клиентам разнотипные охранные услуги, нацеленные на обеспечение офиса любого типа полной безопасностью. В зависимости от личных предпочтений и финансовых возможностей заказчика возможен выбор разных вариантов содействия: от полностью автоматизированной системы до гармоничного сочетания цифровых технологий с человеческим ресурсом.

ЧОП «ЛЕГИС» не первый год занимается обеспечением безопасности офисных объектов. Помимо программных разработок, установки системы видеослежения и прочих положительных моментов, компания также предлагает постоянное присутствие на территории офиса специально обученных сотрудников. Причем клиент может осуществлять контроль посещаемости и исполнения трудовых обязательств без привлечения сотрудников ЧОПа. Компания предоставляет клиентам специальное программное обеспечение, при помощи которого можно сканировать биометрические данные сотрудника, тем самым контролируя время его выхода на службу. Система предоставляет максимально точные данные, благодаря чему работодатель может контролировать трудовой процесс и не допускать наступление ситуаций, когда сотрудник выходит на службу с опозданием или вообще не появляется на объекте.

Больше информации об особенностях контроля сотрудников можно получить на странице https://www.legis-s.ru/services/ohrana_obektov/.

Почему сотрудничать с ЧОП «ЛЕГИС» выгодно?

Потому что компания всегда находит индивидуальный подход к каждому отдельному клиенту. Специалисты всегда могут предложить заказчику индивидуальный вариант решения возникшей проблемы. Ответы на интересующие вопросы всегда можно получить у представителя компании. Клиенты компании при помощи программного обеспечения также могут получить информацию о каждом сотруднике на смене.