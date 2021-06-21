«Школа безопасности» прошла в Пскове
В Печорском районе начались соревнования в рамах «Школы безопасности», сообщают в Главном управлении МЧС по Псковской области.
В соревнованиях принимают участие команды из городов и районов Псковской области. Каждая команда состоит из семи человек в возрасте от 11 до 15 лет. Все ребята готовились к соревнованиям и имеют обязательное групповое и личное снаряжение, которое им понадобится для размещения в полевых условиях и самостоятельного приготовления пищи на костре.
Сегодня прошло открытие эстафеты, ее длительность займет три дня. Ребятам представится возможность практически поработать с пожарно-спасательным оборудованием, подружиться со сверстниками и научиться действовать при различных чрезвычайных ситуациях.
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