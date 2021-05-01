Владимир Путин определил роль «Единой России»

19:49, 21 июня 2021, ПАИ

Эксперты продолжают подводить итоги съезда «Единой России». Безусловно, ключевым моментом мероприятия стало выступление президента Владимира Путина. Речь главы государства некоторые уже назвали новым стратегическим посланием, другие — предвыборной программой партии. Обе точки зрения, на наш взгляд, одинаково верны.

«Единая Россия» продолжает оставаться не только системообразующей политической точкой, но и является главной движущей силой изменений в стране. На это четко указал сам Владимир Путин.

«Стратегические цели и планы обозначены в указах и конкретизированы в послании президента Федеральному собранию. В их реализации принимают участие все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества. И такая консолидация вокруг общенациональной повестки - наше важнейшее достояние. Но «Единой России», как партии большинства, принадлежит здесь ключевая роль», - заявил глава государства, обозначив роль единороссов.

Владимир Путин напомнил, что «Единая Россия» — это партия общества, представляющая основные социальные группы и отражающая актуальные социальные запросы. Его предложения в первую пятерку партийного списка на выборы в Госдуму в полной мере это отражают.

Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова — персоны, известные подавляющему число россиян, каждый из них «тяжеловес» и референтное лицо в своей сфере. Обращает на себя внимание, что в первую пятерку «Единой России» не вошли партийные функционеры, пусть даже также обладающие широкой известностью.

При этом, единороссы сдержали свое обещание: список кандидатов обновлен на 50%, что безусловно приведет к весьма существенному обновлению фракции «Единой России» в Госдуме нового созыва.

Возвращаясь к роли партии, отметим, что Владимир Путин неизменно продолжает ставить во главу угла интересы граждан, ориентируя работу партийцев именно на это. Программа «Единой России» должна быть народной, заявил президент.

«Партия должна вести за собой, быть в авангарде, работать больше и лучше, чем другие, а также действовать энергично и предельно настойчиво. Для этого в законодательной сфере и в повседневных делах нужно быстро и четко решать вопросы, которые волнуют граждан. Необходимо достигать предметных результатов, дорожить доверием людей, беречь и укреплять его постоянно», - отметил он.

Владимир Путин в своем выступлении уже внес более десятка предложений, которые лягут в программу действий единороссов. Сама же программа, очевидно, будет верстаться с учетом предложений россиян.

Тут не стоит забывать, что в Псковской области словосочетание «народное программа» не только хорошо многим знакома, но и технология ее подготовки — именно из наказов псковичей — давно отработана. В регионе совпадают две предвыборные кампании, в Госдуму и в Псковское областное Собрание. Это означает, что единороссам Псковской области предстоит принимать участие в формировании и реализации народной программы не только на макро, федеральном, но и на региональном уровне.

Ориентиры работы у «Единой России» понятны и подтверждены Владимиром Путиным. В какой-то степени, единороссы, первыми из партий проведя предвыборный съезд облегчили задачу своим конкурентам. В конце концов, любая партия должна печься о благе граждан. Но не за каждой стоит авторитет Путина.