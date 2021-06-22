Видео: Харакири, высоковольтный удар, подарок от маршала – псковский ветеран о Великой Отечественной войне
22 июня в России – День памяти и скорби. В годовщину начала Великой Отечественной войны вся страна вспоминает погибших и чествует оставшихся в живых героев. Пскович Федор Золотарёв стал красноармейцем, когда еще учился в школе. Командиром взвода попал на Дальневосточный фронт в разгар Маньчжурской операции, за участие в которой получил медаль «За победу над Японией». Накануне памятной даты по просьбе ПАИ ветеран вспоминал, как шёл в атаку под пулеметным огнём и как позже получил награду от легендарного лётчика Покрышкина.
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Видео: Харакири, высоковольтный удар, подарок от маршала – псковский ветеран о Великой Отечественной войне
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