Дополнительные средства выделит правительство на лечение больных с коронавирусом

12:03, 24 июня 2021, ПАИ

Из резервного фонда правительства будут выделены средства на приобретение лекарств для больных коронавирусом, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Также люди будут обеспечены требующейся своевременнной медицинской помощью, лекарствами, достаточным количеством мест в больницах и вакцинацией.

Правительство выделит дополнительные средства на лекарства также для тех пациентов, которые лечатся на дому, все необходимые препараты будут выделяться бесплатно по рецепту лечащего врача.

Минфин и Минздрав по поручению будут обеспечены выделенными средствами из резервного фонда правительства на приобретение лекарств для больных с коронавирусом.

Михаил Мишустин отметил, что необходимо обеспечить полную готовность системы здравоохранения к новым вызовам. В результате этого Минпромторгу было вверено принять меры по формированию необходимого запаса кислорода в больницах до 30 июня.

«Люди должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и, конечно, где можно сделать прививки», – сказал председатель правительства.

Он также напомнил, что по поручению президента в каждом регионе организована бесплатная вакцинация для всех желающих. «В то время как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность», – отметил Михаил Мишустин.