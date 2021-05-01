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Дополнительные средства выделит правительство на лечение больных с коронавирусом

Фото: Pixabay.com

Из резервного фонда правительства будут выделены средства на приобретение лекарств для больных коронавирусом, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Также люди будут обеспечены требующейся своевременнной медицинской помощью, лекарствами, достаточным количеством мест в больницах и вакцинацией. 

Правительство выделит дополнительные средства на лекарства также для тех пациентов, которые лечатся на дому, все необходимые препараты будут выделяться бесплатно по рецепту лечащего врача.  

Минфин и Минздрав по поручению будут обеспечены выделенными средствами из резервного фонда правительства на приобретение лекарств для больных с коронавирусом.  

Михаил Мишустин отметил, что необходимо обеспечить полную готовность системы здравоохранения к новым вызовам. В результате этого Минпромторгу было вверено принять меры по формированию необходимого запаса кислорода в больницах до 30 июня. 

«Люди должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и, конечно, где можно сделать прививки», – сказал председатель правительства.  

Он также напомнил, что по поручению президента в каждом регионе организована бесплатная вакцинация для всех желающих. «В то время как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность», – отметил Михаил Мишустин. 

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