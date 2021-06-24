600 великолукских семей откроют лицевой счет для получения субсидий

17:41, 14 декабря 2005, ПАИ

600 великолукских семей уже подготовили документы для открытия в новом году лицевого счета на получение субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг. Как сообщили корреспонденту ПАИ, об этом во время беседы с журналистами рассказала заведующая отделом социальной защиты населения администрации Великих Лук Надежда Блохина. «С 1-го января 2006 года семьям, где расходы по оплате ЖКУ будут превышать 22% от совокупного дохода семьи, будут перечисляться деньги на специальные лицевые счета»,-пояснила она.



Н. Блохина отметила, что в настоящий момент 1/3 населения Великих Лук пользуется льготами по оплате ЖКУ. По подсчетам специалистов, претендовать на получение субсидий по оплате ЖКУ с нового года будут порядка 6 тыс. семей, которые попадают под определение «малоимущие».



Кроме того, во время пресс-конференции Надежда Блохина подчеркнула, что субсидии можно оформить даже имея небольшую задолженность по ЖКУ, правда, для этого надо заключить соглашение с соцзащитой на погашение долга.



Напомним, что с 1 января 2006 года Постановлением Правительства от 29 августа 2005 года установлена 100% оплата населением жилищно-коммунальных услуг. С нового года местный бюджет уже не имеет право финансировать разницу между реальной стоимостью ЖКУ и тем, что оплачивает население.



