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Общество

600 великолукских семей откроют лицевой счет для получения субсидий

600 великолукских семей уже подготовили документы для открытия в новом году лицевого счета на получение субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг. Как сообщили корреспонденту ПАИ, об этом во время беседы с журналистами рассказала заведующая отделом социальной защиты населения администрации Великих Лук Надежда Блохина. «С 1-го января 2006 года семьям, где расходы по оплате ЖКУ будут превышать 22% от совокупного дохода семьи,  будут перечисляться деньги на специальные лицевые счета»,-пояснила она.
 

Н. Блохина отметила, что в настоящий момент 1/3  населения Великих Лук пользуется льготами по оплате ЖКУ. По подсчетам специалистов, претендовать на получение субсидий по оплате ЖКУ с нового года будут порядка 6 тыс.  семей, которые попадают под определение «малоимущие». 
 

Кроме того, во время пресс-конференции Надежда Блохина подчеркнула,  что субсидии можно оформить даже  имея небольшую задолженность по ЖКУ, правда, для этого надо заключить соглашение с соцзащитой на погашение долга.
 

Напомним, что с 1 января 2006 года Постановлением Правительства от 29 августа 2005 года установлена 100% оплата населением жилищно-коммунальных услуг. С нового года местный бюджет уже не имеет право финансировать разницу между реальной стоимостью ЖКУ и тем, что оплачивает население.

 
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