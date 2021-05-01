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Акция «Вот такая молодежь!» пройдет в Пскове

С 23 по 26 июня, в преддверии Всемирного дня молодёжи, в Пскове пройдет акция «Вот такая молодёжь!». Организаторы сообщили Псковскому агентству информации, что основная цель акции - «создать коллаж с фотографиями молодёжи для того, чтобы показать, какая она: яркая, мощная, активная, дружная, мечтающая, развивающаяся, целеустремленная».

Для участия в акции необходимо подписаться на группу в ВК «Проектный офис «Команда 2018» и загрузить свои фотографии в соответствующий альбом акции. И уже 27 июня можно искать себя в итоговом коллаже.

«Фотографии для коллажа подойдут самые разные: на природе и дома, на фестивалях и форумах, на прогулке с друзьями и в прекрасном одиночестве, с близкими и просто прохожими... Любые! Главное - показать, какая вы – молодёжь», - сообщили организаторы акции.

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