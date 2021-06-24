Михаил Ведерников: Работы остается еще очень много

11:46, 24 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 24 июня выступил на конференции регионального отделения «Единой России», передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, второй год ведется работа в непростых условиях.

«Сейчас ситуация остается тревожной и в отдельных регионах введен режим локдауна, - добавил Михаил Ведерников. - В Псковской области мы предотвращаем взрывную волну заболеваемости. В ближайшее время проще не будет».

Губернатор добавил, что дальнейший успех будет зависеть от вакцинации населения. Также глава региона отметил, что партия раздавала людям маски, организовывала работу волонтеров. Усилиями фракции «Единой России» удалось сохранить экономику региона и поддержать предпринимателей.

Также глава региона заметил, что именно благодаря партии медикам региона закупают жилье. Весь период результативно отработали депутаты Псковского областного Собрания и муниципалитеты.

Михаил Ведерников напомнил, что благодаря Владимиру Путину удалось построить три корпуса инфекционной больницы высокого класса, завершить реконструкцию цепных мостов. При поддержке митрополита Тихона возрождаются объекты культурного наследия, создается много социальных и просветительских проектов. Благодаря секретарю генсовета партии «Единая Россия», сенатору от Псковской области Андрею Турчаку, удалось совершить прорыв в газификации.

«В части экономики не допустили падения, но и добились заметного роста в сельском хозяйстве и в сфере инвестиций», - подчеркнул губернатор, добавив, что этого удалось добиться с помощью депутатов и Александра Козловского.

Сумма доходов стала на 40% выше 2017 года. Благодаря нацпроекту удалось отремонтировать 350 км дорог. На этот год запланирован ремонт 400 км дорог.

Помимо этого, было создано дополнительно 3125 учебных мест. До 49 выросло количество «Точек роста». Впервые за десятилетия были построены новые дома в Великолукском районе.

«Далеко не все регионы могут похвастаться такими сильными и неравнодушными депутатами и сенаторами. Когда мы действуем командой, то нам по плечу любые задачи. Мы воплотили тезис, что «Единая Россия» - партия реальных дел, - добавил глава региона. - Почивать на лаврах мы не должны, работы остается еще очень много. Наша команда уникальная, не боится вызовов и берет на себя ответственность за результат. Мы сделаем все необходимое для благополучия и процветания Псковской области, но нужно нам всем вместе усердно работать. Поэтому — работаем».