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За неделю жары псковичи съели более 122 тонн мороженого

Фото pixabay.com

За неделю аномальной жары жители Псковской области съели более 122 тонн мороженого, подсчитали «АиФ-Псков».

Если перевести эти тонны в порции, то получится, что псковичи с 17 по 23 июня съели 1,7 миллиона порций. В сравнении с предыдущей неделей, с 10 по 16 июня, количество съеденного холодного лакомства в области выросло на 43%.

Данные по количеству потребленного мороженого предоставила группа компаний «Мега Холод», который является крупным псковским дистрибьютором мороженого.

Рыночная доля комбината, по оценке руководителя ГК Татьяны Кириленок, составляет около 37%. «Мега Холод» продал за неделю 45,2 тонны мороженого, или 643 700 порций. Рост продаж в компании связывают не только с тропической жарой, но и с большим притоком дачников и туристов из других регионов.

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