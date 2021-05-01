Роспотребнадзор рассказал, как избежать пищевого отравления

12:47, 24 июня 2021, ПАИ

Что нужно делать, чтобы обезопасить себя от возбудителей пищевых отравлений, рассказал Роспотребнадзор.

В жару, которая накрыла многие региона России, в ведомстве напомнили об акутальности профилактики пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с некачественной употребленной пищей.

С продуктами могут передаваться бактерии и вирусы, которые являются возбудителями сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, а также вирусного гепатита А и других болезней.

Причиной последующего отравления может быть неправильное хранение блюда, нарушение технологии приготовления, нарушение сроков годности, а также несоблюдение личной гигиены поварами, кондитерами или теми, кто раскладывает продукты питания.

Самыми опасными продуктами, вызывающими кишечную инфекцию, в Роспотребнадзоре назвали многокомпонентные салаты, чаще заправленные майонезом или сметаной, также они отметили кондитерские изделия с кремом, шаурму, изделия из рубленого мяса, студень.

В Роспотребнадзоре рассказали, что стоит обращать внимание на мытье фруктов и овощей, так как на поверхности плохо промытых продуктов могут оставаться возбудители инфекционных болезней, включая и вирусные инфекции.

Чтобы не заболеть, рекомендуется салаты, изделия из рубленного мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток.

Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обращайте внимание на время, срок изготовления и срок годности. Замороженные изделия, а также изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке.

Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты.

Когда готовите дома, рекомендуется не забывать о правилах: тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи – для сырого и готового, тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты, не готовить на срок более суток рубленое мясо, в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда, сырое мясо и рыбу.

А если вы ощущаете недомогание и наблюдаете наличие таких симптомов, как расстройство стула, тошнота, боль в животе, обратитесь за медицинской помощью и «ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей»!