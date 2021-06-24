Порезал, облил кипятком и ударил поленом: житель Куньинского района напал на сожительницу

15:34, 24 июня 2021, ПАИ

Житель Куньинского района отправится в колонию за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью знакомой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

11 декабря 2020 года около 15:00, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел в комнату квартиры дома в одной из деревень Куньинского района. На почве личных неприязненных отношений у него произошел конфликт с сожительницей, которая тоже была в нетрезвом состоянии. Мужчина взял со стола кухонный нож и нанес удар в шею потерпевшей. Женщина получила лёгкий вред здоровью — врачи диагностировали колото-резаную рану.

В этот же день около 17:00 мужчина снова напал на сожительницу: он взял с газовой плиты кастрюлю с варившимся в ней картофелем и вылил содержимое женщине на лицо. Пострадавшая получила термические ожоги 1-2 степени с отеками, в том числе в области правого глаза. Она выбежала из квартиры в подъезд, а затем на улицу. Мужчина побежал вслед, взял полено и нанес сожительнице удар по голове.

В результате суд назначил злоумышленнику лишение свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.