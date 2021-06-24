На съезде КПРФ завершилось голосование за кандидатов в депутаты Госдумы

16:14, 24 июня 2021, ПАИ

На съезде КПРФ, который проходит 24 июня в Подмосковье, завершилось голосование за кандидатов в депутаты Госдумы, идет подсчет голосов. Об этом Псковскому агентству информации сообщил делегат съезда, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко.

По одномандатному округу №148 (Псковская область) в списке кандидатов КПРФ оказался Дмитрий Михайлов.

В региональной группе (Псковская, Тверская, Вологодская, Новгородская области) партийного списка девять фамилий, группу возглавляет действующий депутат Госдумы Олег Лебедев. В группе трое псковичей: Петр Алексеенко, Дмитрий Михайлов, Аркадий Мурылев.