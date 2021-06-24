Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Александр Огарев: Астраханские спектакли не сравнятся с псковскими по социальной остроте

Астраханские спектакли не сравнятся с псковскими по социальной остроте, заявил художественный руководитель Астраханского драматического театра, заслуженный артист РФ Александр Огарев во время пресс-конференции 24 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Псковский театр сейчас на виду, и возможность увидеть ваши спектакли у нас очень порадовала», - отметил Александр Огарев.

По словам спикера, постановки Псковского театра порадовали астраханцев. «Это очень крутой, правдивый, острый стиль, который произвел в Астрахани возбуждение».

По словам Огарева, астраханские спектакли не сравнятся с псковскими по социальной остроте.

«Наш театр не привез в Псков постановки, в которых настолько рассматриваются болевые точки. Наши спектакли более летние, жаркие, мы проповедуем эмоциональный стиль», - подчеркнул спикер.

Александр Огарев также поблагодарил художественного руководителя Псковского драмтеатра Дмитрия Месхиева за идею с обменными гастролями.

24 июня Астраханский театр драмы покажет трагикомедию «Татуированная роза» по пьесе Теннесси Уильямса (режиссер Александр Огарев);

25 июня — философскую притчу «Отель двух миров» Эрика-Эммануэля Шмитта (режиссер Виктория Короткова);

26 июня спектакль для семейного просмотра «Волшебное кольцо» по сказу Бориса Шергина (режиссер Ленара Гадельшина);

26 июня — комедию «Огонь страстей желанных» по ранним комедиям Чехова (режиссер Станислав Таюшев);

27 июня — новый спектакль Александра Огарева «Вдох-выдох» по пьесе современного шведского драматурга Ю. Хемири.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

24 июня 2021

Новых впечатлений от знакомства с Псковом ждут актеры Астраханского театра
24 июня 2021

Александр Огарев: Астраханские спектакли не сравнятся с псковскими по социальной остроте
24 июня 2021

Фоторепортаж: Спасатели на воде оттачивали профессиональное мастерство
23 июня 2021

Питерская художница поблагодарила Псков за персональную выставку работ
23 июня 2021

Выставка декоративно-прикладного искусства Литвы откроется в Пскове
22 июня 2021

Снятый при участии псковских поисковиков фильм получил статуэтку ТЭФИ
21 июня 2021

Фоторепортаж: Инклюзивный парк оборудовали в Корытовском лесопарке

21 июня 2021

Псковский театр драмы завершил гастроли в Астрахани

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...