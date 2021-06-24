Александр Огарев: Астраханские спектакли не сравнятся с псковскими по социальной остроте
Астраханские спектакли не сравнятся с псковскими по социальной остроте, заявил художественный руководитель Астраханского драматического театра, заслуженный артист РФ Александр Огарев во время пресс-конференции 24 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Псковский театр сейчас на виду, и возможность увидеть ваши спектакли у нас очень порадовала», - отметил Александр Огарев.
По словам спикера, постановки Псковского театра порадовали астраханцев. «Это очень крутой, правдивый, острый стиль, который произвел в Астрахани возбуждение».
По словам Огарева, астраханские спектакли не сравнятся с псковскими по социальной остроте.
«Наш театр не привез в Псков постановки, в которых настолько рассматриваются болевые точки. Наши спектакли более летние, жаркие, мы проповедуем эмоциональный стиль», - подчеркнул спикер.
Александр Огарев также поблагодарил художественного руководителя Псковского драмтеатра Дмитрия Месхиева за идею с обменными гастролями.
24 июня Астраханский театр драмы покажет трагикомедию «Татуированная роза» по пьесе Теннесси Уильямса (режиссер Александр Огарев);
25 июня — философскую притчу «Отель двух миров» Эрика-Эммануэля Шмитта (режиссер Виктория Короткова);
26 июня — спектакль для семейного просмотра «Волшебное кольцо» по сказу Бориса Шергина (режиссер Ленара Гадельшина);
26 июня — комедию «Огонь страстей желанных» по ранним комедиям Чехова (режиссер Станислав Таюшев);
27 июня — новый спектакль Александра Огарева «Вдох-выдох» по пьесе современного шведского драматурга Ю. Хемири.
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Александр Огарев: Астраханские спектакли не сравнятся с псковскими по социальной остроте