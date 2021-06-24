Новых впечатлений от знакомства с Псковом ждут актеры Астраханского театра

17:27, 24 июня 2021, ПАИ

Актеры Астраханского драматического театра ждут новых впечатлений от знакомства с Псковом. Об этом заявила директор театра Лилия Гурко на пресс-конференции 24 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Гурко, Астрахань с удовольствием принимала коллектив Псковского драматического театра, она выразила надежду, что дружба двух учреждений культуры будет продолжаться. «Реакция астраханской публики — полный восторг, когда принимали псковский театр. Мы постараемся не разочаровать. Мы мягче, немножко эмоциональнее, но мы точно это делаем от души. Замечательно, что существует практика федерального обмена гастролями», - сказала она.

Артистка Астраханского драмтеатра Екатерина Спирина отметила, что подготовленные спектакли — все разножанровые. «Безусловно, мы в чем-то проигрываем вашим спектаклям, в техническом плане, но у нас в другую сторону, надеюсь, это будет не менее интересно. Во всех спектаклях живые человеческие истории», - добавила она.

Худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев подчеркнул, что все гастрольные программы Минкульта и подведомственных ему учреждений культуры — чрезвычайно важная речь. В этом плане, по его словам, был провал довольно долго, и то, что сейчас жители городов могут увидеть разнообразные театры, — уникальное явление.