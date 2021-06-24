Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Новых впечатлений от знакомства с Псковом ждут актеры Астраханского театра

Актеры Астраханского драматического театра ждут новых впечатлений от знакомства с Псковом. Об этом заявила директор театра Лилия Гурко на пресс-конференции 24 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Гурко, Астрахань с удовольствием принимала коллектив Псковского драматического театра, она выразила надежду, что дружба двух учреждений культуры будет продолжаться. «Реакция астраханской публики — полный восторг, когда принимали псковский театр. Мы постараемся не разочаровать. Мы мягче, немножко эмоциональнее, но мы точно это делаем от души. Замечательно, что существует практика федерального обмена гастролями», - сказала она.

Артистка Астраханского драмтеатра Екатерина Спирина отметила, что подготовленные спектакли — все разножанровые. «Безусловно, мы в чем-то проигрываем вашим спектаклям, в техническом плане, но у нас в другую сторону, надеюсь, это будет не менее интересно. Во всех спектаклях живые человеческие истории», - добавила она.

Худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев подчеркнул, что все гастрольные программы Минкульта и подведомственных ему учреждений культуры — чрезвычайно важная речь. В этом плане, по его словам, был провал довольно долго, и то, что сейчас жители городов могут увидеть разнообразные театры, — уникальное явление.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

24 июня 2021

Новых впечатлений от знакомства с Псковом ждут актеры Астраханского театра
24 июня 2021

Александр Огарев: Астраханские спектакли не сравнятся с псковскими по социальной остроте
24 июня 2021

Фоторепортаж: Спасатели на воде оттачивали профессиональное мастерство
23 июня 2021

Питерская художница поблагодарила Псков за персональную выставку работ
23 июня 2021

Выставка декоративно-прикладного искусства Литвы откроется в Пскове
22 июня 2021

Снятый при участии псковских поисковиков фильм получил статуэтку ТЭФИ
21 июня 2021

Фоторепортаж: Инклюзивный парк оборудовали в Корытовском лесопарке

21 июня 2021

Псковский театр драмы завершил гастроли в Астрахани

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...