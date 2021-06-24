Правительство РФ расширило меры поддержки отрасли по обращению с ТКО

18:44, 24 июня 2021, ПАИ

22 июня Правительства расширен перечень мер поддержки отрасли обращения с ТКО. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь Российский экологический оператор сможет финансировать создание мощностей по обработке и утилизации отходов через выкуп облигаций.

«Это один из шагов по расширению мер поддержки, которые мы будем направлять на создание мощностей по переработке отходов, развитие системы обращения с ТКО. Изначально заложенные меры не были эффективны, фактически они ограничивались вхождением в уставной капитал предприятий. Новым инструментом станет выкуп облигаций, на практике это возвратное финансирование создания инфраструктуры по обращению с отходами. В дальнейшем мы рассматриваем как меру поддержки льготный лизинг оборудования, возмещение части стоимости банковской гарантии и другие. Новые механизмы поддержки ещё только развивающейся отрасли должны дать необходимый импульс», – сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

Инвесторы в мощности по обработке и утилизации ТКО смогут выпускать свои облигации, чтобы привлечь средства на финансирование проекта.

Российский экологический оператор за счет субсидии, предоставляемой ему из федерального бюджета в виде имущественного взноса, сможет выкупать эти ценные бумаги на следующих условиях: срок погашения облигаций – не более 10 лет, ставка купона (процентная ставка по облигациям) – 3% годовых, сумма выкупленных РЭО облигаций составит примерно 28,9% от общей стоимость проекта – исходя из соотношения 1 рубля бюджетных средств к 2,46 рубля частных инвестиций.

Выделяемые средства – возвратные. Это значит, что после того, как деньги из одного проекта будут возвращены РЭО, они будут реинвестированы компанией в отрасль обращения с отходами для реализации нового проекта на тех же условиях.

Кроме того, как отмечает руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», директор по устойчивому развитию АО «Ситиматик» Светлана Бик, новые меры поддержки участников рынка со стороны ППК РЭО через выкуп облигаций компаний, которые инвестируют в сферу обращения с ТКО, могут стать не только драйверами создания в отрасли современной инфраструктуры, но и источником стимулирования более глубоких процессов ESG-трансформации довольно сложной сферы предпринимательской деятельности.

«Реализация столь масштабной программы господдержки позволит расширить доступные источники финансирования проектов ТКО, а также, в определенной степени, снизит долговую нагрузку на финансируемые проекты за счёт льготной процентной ставки, применимой к субсидируемой части долга, что, в свою очередь, может оказать косвенное положительное влияние на кредитное качество таких проектов и связанных с ними финансовых инструментов. Мы полагаем, что концепция способна вызвать интерес участников рынка, тем более что пропорция финансирования 30% на 70% знакома и понятна многим участникам рынка проектного финансирования», – говорит управляющий директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Алексей Мухин.

Кроме того, как подчёркивает эксперт, решение потенциально будет способствовать диверсификации доступных форм структурирования финансовых инструментов, выпускаемых для целей фондирования отрасли, в том числе с внедрением внутренних механизмов поддержки кредитного качества (таких как транширование), что в свою очередь также может привести к удешевлению стоимости финансирования проектов. «Это особенно важно на инвестиционной стадии реализации проекта, когда найти инвесторов в проект бывает достаточно сложно из-за рисков строительной стадии, принять которые готовы далеко не все участники рынка», – считает Алексей Мухин.