Всероссийский онлайн-выпускной пройдёт завтра для всех школьников и педагогов Псковской области

21:48, 24 июня 2021, ПАИ

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Всероссийский онлайн-праздник «Выпускник – 2021» пройдет 25 июня. Школьников и педагогов страны поздравят официальные лица, деятели образования, науки и культуры, а также музыкальные исполнители. Присоединиться к трансляции смогут все желающие в 12:00 (мск) на официальном портале «Выпускной2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в РосОбрСоюзе.

Школьников ждет насыщенная программа мероприятий разных форматов: онлайн-викторина, поздравления от педагогов, известных людей страны, спортсменов, выступления артистов, ролики о достижениях выпускников.

Участниками праздника станут школьники, педагоги и руководители школ, авторы учебников, представители органов управления образованием, деятели науки и культуры.

Всероссийский онлайн-выпускной организован Фондом новых форм развития образования при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.