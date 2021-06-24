Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всероссийский онлайн-выпускной пройдёт завтра для всех школьников и педагогов Псковской области

25 числа выпускников и учителей России приглашают онлайн отметить праздник. Фото скан сайта

Всероссийский онлайн-праздник «Выпускник – 2021» пройдет 25 июня. Школьников и педагогов страны поздравят официальные лица, деятели образования, науки и культуры, а также музыкальные исполнители. Присоединиться к трансляции смогут все желающие в 12:00 (мск) на официальном портале «Выпускной2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в РосОбрСоюзе.

Школьников ждет насыщенная программа мероприятий разных форматов: онлайн-викторина, поздравления от педагогов, известных людей страны, спортсменов, выступления артистов, ролики о достижениях выпускников.

Участниками праздника станут школьники, педагоги и руководители школ, авторы учебников, представители органов управления образованием, деятели науки и культуры.

Всероссийский онлайн-выпускной организован Фондом новых форм развития образования при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

24 июня 2021

В Идрице завершается благоустройство территории будущего монумента «Зарождение Знамени Победы»
24 июня 2021

Всероссийский онлайн-выпускной пройдёт завтра для всех школьников и педагогов Псковской области
24 июня 2021

В Псковской области и Карелии туристов обяжут подтверждать антиковидный статус
24 июня 2021

Новую версию ОС Windows представила корпорация Microsoft
24 июня 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Жаркое лето 2021
24 июня 2021

Губернатор Псковской области сообщил об увеличении количества заболевших коронавирусом в регионе
24 июня 2021

В Пскове издана книга ветерана Якова Тонконогова о первых днях войны

24 июня 2021

Месхиев: Зритель в Пскове эмоциональный


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...