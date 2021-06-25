У псковичей нет возможности выбрать красивый номер для автомобиля

14:00, 25 июня 2021, ПАИ

У псковичей нет возможности выбрать красивый номер для автомобиля, рассказал корреспонденту Псковского агентства информации начальник МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области подполковник полиции Михаил Григорьев.

Государственный регистрационный номер теперь присваивается автоматически, с помощью программы, которая рандомно выдаёт тот или иной вариант. Раньше выдачей номеров вручную и по порядку занимался сотрудник ведомства.

«С появлением этой программы одной головной болью стало меньше. Моментально исчез коррупциогенный фактор. Да и к нам никто не приходит с просьбами выдать условные «три девятки» или «три восьмёрки». Люди спокойнее стали к этому относиться», - отметил начальник МРЭО.

Ранее сообщалось, что государство выступило с инициативой по продаже красивых автомобильных номеров. Министерство экономического развития предложило законопроект, который официально разрешит продавать госномера с аукциона.

Вырученные средства направят в бюджет. Закон должен заработать в 2022 году.