103 бригады энергетиков устраняют последствия грозы в Псковской области
103 бригады «Россети Северо-Запад», 319 человек и 103 единицы техники устраняют последствия грозы в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Россети Северо-Запад».
Филиал компании в регионе работает в особом режиме. 24 июня на территории региона прошел грозовой фронт с ливнями и порывистым ветром. Энергетики приступили к ликвидации последствий стихии. Восстановительные работы продолжались на протяжении ночи и осложнялись тем, что подъезды к ЛЭП завалены деревьями, а дороги размыты ливнем.
На помощь псковским энергетикам также направлены бригады из соседних регионов. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.
25 и 26 июня на территории региона ожидаются грозы, местами ливни, ветер порывами до 20 м/с.
«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Для оперативной связи с потребителями работает телефон горячей линии «Россети Северо-Запад» 8-800-220-0-220 и портал «Светлая страна».
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