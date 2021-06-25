103 бригады энергетиков устраняют последствия грозы в Псковской области

09:29, 25 июня 2021, ПАИ

103 бригады «Россети Северо-Запад», 319 человек и 103 единицы техники устраняют последствия грозы в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Россети Северо-Запад».

Филиал компании в регионе работает в особом режиме. 24 июня на территории региона прошел грозовой фронт с ливнями и порывистым ветром. Энергетики приступили к ликвидации последствий стихии. Восстановительные работы продолжались на протяжении ночи и осложнялись тем, что подъезды к ЛЭП завалены деревьями, а дороги размыты ливнем.

На помощь псковским энергетикам также направлены бригады из соседних регионов. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

25 и 26 июня на территории региона ожидаются грозы, местами ливни, ветер порывами до 20 м/с.

«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Для оперативной связи с потребителями работает телефон горячей линии «Россети Северо-Запад» 8-800-220-0-220 и портал «Светлая страна».