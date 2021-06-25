Мужчина погиб при серьезном ДТП в Псковском районе

16:47, 25 июня 2021, ПАИ

Мужчина погиб при серьезном ДТП в Псковском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП произошло 25 июня на трассе «Гдов» вблизи поворота на СНТ «Вишенка» в Псковском районе. Столкнулись два автомобиля ВАЗ-2107, одинакового цвета.

По предварительным данным, при ДТП погиб мужчина- водитель. Водитель второй легковушки получил различные травмы. Медики оказывают медицинскую помощь пострадавшему.

На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.