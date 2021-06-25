Мужчина погиб при серьезном ДТП в Псковском районе
Мужчина погиб при серьезном ДТП в Псковском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло 25 июня на трассе «Гдов» вблизи поворота на СНТ «Вишенка» в Псковском районе. Столкнулись два автомобиля ВАЗ-2107, одинакового цвета.
По предварительным данным, при ДТП погиб мужчина- водитель. Водитель второй легковушки получил различные травмы. Медики оказывают медицинскую помощь пострадавшему.
На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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