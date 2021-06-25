В Великих Луках прошёл ураган

20:14, 25 июня 2021, ПАИ

В Великих Луках прошёл ураган, передаёт корресподент Псковского агентства информации.

Сотрудники МЧС и ПСО по городу Великие Луки полным составом работали над ликвидацией последствий ЧС.

Сегодня, 25 июня, Великие Луки накрыла гроза с ураганный ветром. Дерево упало на крышу автомобиля на Октябрьском проспекте (напротив ковид-центра). На улице Ботвина крыша здания рухнула на автомашины. Была повреждена газовая труба на набережной Лейтенанта Шмидта, 1, а в парке на набережной А. Матросова падали деревья. Со слов очевидцев, в парке гуляло много людей, в том числе и с детьми.

В Великих Луках из-за действия стихии жители многоквартирных домов остались без электричества и воды.

В Великолукском районе была заблокирована региональная дорога Великие Луки – Новосокольники – деревня Фотьево. Также в результате урагана и падения деревьев была завалена деревьями трасса Великие Луки – Невель вблизи деревень Аничково, Опухлики. На озере Сорито на пляже из-за падения деревьев были заблокированы автомобили.