На 25 тысяч рублей оштрафовал Гдовский суд местную управляющую компанию

20:57, 25 июня 2021, ПАИ

Генеральный директор управляющей компании, осуществляющей управление многоквартирными домами в Гдове, привлечён к административной ответственности за ненадлежащее, с нарушением лицензионных требований осуществление предпринимательской деятельности.

В результате проверки прокуратурой района установлено, что управляющая компания, имея лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами города Гдова, в рамках заключённых с собственниками жилых помещений договоров управления многоквартирными домами была обязана обеспечить своевременное и качественное предоставление услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, но предусмотренные законодательством виды работ по очистке придомовых территорий указанных домов от наледи и льда производила ненадлежащим образом.

В судебном заседании факты ненадлежащего исполнения обязанностей содержания общей домовой территории многоквартирных домов нашли своё объективное подтверждение благодаря собранным прокуратурой района доказательствам.

В результате рассмотрения дела по существу суд квалифицировал действия управляющей компании по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, признав виновным в совершении указанного административного правонарушения генерального директора управляющей компании. С учётом позиции прокуратуры района предпринимателю было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей.