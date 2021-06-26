Водителя автомобиля ВАЗ госпитализировали после ДТП на трассе Псков — Палкино

09:50, 26 июня 2021, ПАИ

На 6-м километре автодороги Псков — Палкино произошло касательное столкновение автомобилей Audi A3 и ВАЗ-2106, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и задел автомобиль ВАЗ. После произошедшего у Audi оторвало колесо, а отечественный автомобиль съехал в кювет.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









68-летний водитель ВАЗа получил перелом бедра, ушиб грудной клетки и рваную рану носа и был доставлен в больницу. Пострадавший водитель иномарки от госпитализации отказался.

По словам очевидцев, водитель и пассажиры Audi могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.