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Происшествия

Водителя автомобиля ВАЗ госпитализировали после ДТП на трассе Псков — Палкино

На 6-м километре автодороги Псков — Палкино произошло касательное столкновение автомобилей Audi A3 и ВАЗ-2106, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и задел автомобиль ВАЗ. После произошедшего у Audi оторвало колесо, а отечественный автомобиль съехал в кювет.

  • Водителя автомобиля ВАЗ госпитализировали после ДТП на трассе Псков — Палкино
    Фото: ПАИ
  • Водителя автомобиля ВАЗ госпитализировали после ДТП на трассе Псков — Палкино
    Фото: ПАИ
  • Водителя автомобиля ВАЗ госпитализировали после ДТП на трассе Псков — Палкино
    Фото: ПАИ
  • Водителя автомобиля ВАЗ госпитализировали после ДТП на трассе Псков — Палкино
    Фото: ПАИ
  • Водителя автомобиля ВАЗ госпитализировали после ДТП на трассе Псков — Палкино
    Фото: ПАИ

68-летний водитель ВАЗа получил перелом бедра, ушиб грудной клетки и рваную рану носа и был доставлен в больницу. Пострадавший водитель иномарки от госпитализации отказался.

По словам очевидцев, водитель и пассажиры Audi могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

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