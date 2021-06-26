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Общество

Жители Гдовского района спасли трёхнедельного аистенка

В деревне Спицино, в той части, что раньше называлась Усадищем, обрушилось аистиное гнездо, расположенное на старой липе. После дождя сломался старый сук, который являлся опорой для живого гнезда аистов, и упал вместе с птичьим домом, сообщается в группе ВК «Граждане Гдовского края».

Старожилы рассказали, что в этом месте аисты селились более десяти лет. При падении с дерева выжил  только один аистёнок около трёх недель от роду.  Возможно, он и был в гнезде единственным птенцом.

Местные жители откликнулись на птичью беду, пришли на помощь. Ольга Кормилицына, её сын Тима и Татьяна Китаева оперативно привезли птенца в аистиный центр в Низовицах. Его назвали Тимой, сейчас он приходит в себя, уже начал есть и постепенно привыкает к новой обстановке. Жители деревни надеются, что найдутся люди, способные восстановить аистиное гнездо и птицы, как раньше, будут селиться в этом месте и радовать селян.

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