Михаил Ведерников поблагодарил авиацентр «Серёдка» за подаренный псковичам полёт в День молодёжи

21:33, 27 июня 2021, ПАИ

Сегодня, в День молодёжи, победители конкурса проектов «Территория смыслов» совершили полёты вместе с командой авиацентра «Серёдка», сообщил в своём I nstagram-аккаунте глава региона Михаил Ведерников, разместив также видео полёта.

«Сертификаты на такое приключение получили все победители форума. Благодарю авиацентр за поддержку. Уверен, ваш подарок запомнится ребятам надолго! Поздравляю с Днём молодёжи всех, у кого горят глаза, кто полон сил и энергии, кто готов трудиться на благо Псковской области! Вы определяете не только свою судьбу, но и будущее нашего региона и страны. Искренне желаю, чтобы каждый день приносил вам новые эмоции, впечатления и победы! С праздником, друзья!» – написал губернатор.

Вместе с участниками в небе Псковской области побывала и Наталья Плявинская, начальник Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации области.