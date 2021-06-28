Глава Пскова поблагодарила за добросовестный труд исполнительного директора Экокабеля

17:19, 28 июня 2021, ПАИ

Глава города Елена Полонская посетила одно из промышленных предприятий города - Экокабель. За добросовестный труд и слаженную работу в особый период пандемии она поблагодарила исполнительного директора предприятия Олега Щуко и вручила ему Благодарственное письмо от депутата Государственной Думы Александра Козловского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Под руководством директора организации Сергея Шевцова трудится коллектив в составе 108 человек, каждый из которых вносит свой вклад в развитие общего дела. Здесь большое внимание уделяется общественной работе. Так, в этом году коллектив стал победителем конкурса по благоустройству и наведению порядка на территории Пскова в номинации «Общественное пространство».

Производство специализируется на изготовлении кабелей и проводов с гибкой жилой и достигает 10 тысяч тонн готовой продукции в год.