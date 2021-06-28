Возле станции метро в Лондоне прогремел взрыв

17:39, 28 июня 2021, ПАИ

В центре Лондона произошел крупный пожар у станции метро Elephant & Castle. Как сообщает РИА Новости, после хлопков, похожих на взрыв, загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка.

В аккаунте пожарной службы в Twitter отмечается, что дороги перекрыты. Людям рекомендуют избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми.

На месте возгорания работают 10 пожарных машин и 70 пожарных. На видео, снятом очевидцами, виден огромный столб черного дыма, который возвышается над местом пожара, у самой станции виднеются языки пламени.