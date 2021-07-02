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Общество

Более 1400 псковичей пострадали от укусов клещей с начала сезона

По состоянию на 29 июня в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 1468 человек, в том числе 367 детей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, по сравнению со среднемноголетними недельными данными количество обращений снизилось на 27% (детей — на 29,7%).

Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, то пострадавших от клещей стало меньше на 18,3%, из них количество обратившихся детей снизилось на 36,8%.

Напомним, первый случай присасывания клеща в 2021 году был зарегистрирован у ребенка 3 апреля. За неделю с 23 по 29 июня от этих насекомых пострадали 110 человек, в том числе 34 ребёнка.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» проверили 1041 клеща, снятого с пострадавших. Всех насекомых исследовали на вирусный энцефалит, 748 — на иксодовый боррелиоз, по 743 — на моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз. Пораженность энцефалитом составила 0,19%, боррелиозом - 28,3 %, эрлихиозом - 2,6 %, анаплазмозом – 0,13%.

Прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 1210 жителей региона, из них 24 — дети. План по акарицидным обработкам составляет 600 га. По состоянию на 15 июня от клещей были обработаны 494,457 га (82,4 % от плана), на прошедшей неделе — 24,27 га. В летних оздоровительных лагерях от клещей защищены 198,025 га, план перевыполнен на 4,22%.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью. В Пскове удаление насекомых проводится в травматологическом пункте.

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