Псковичи смогут выбрать лучшие рисунки участников экологического конкурса

16:01, 01 июля 2021, ПАИ

Три лучших рисунка участников экологического конкурса «Спасти планету можешь ты!» смогут выбрать псковичи на выставке работ в Финском парке 2 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщил экоактивист Сергей Елизаров.

Победители получат ценные призы, а участники — экосумки и книги на эко-тематику.

1 июля в псковском офисе «Мехуборка» во главе с директором Александром Киселевым проходит комиссия по выбору лучшего рисунка, который будет размещен на кузове новой спецтехники по вывозу вторсырья. Для подведения итогов участников конкурса приглашают в проектный офис команды «2018» 3 июля по адресу: г. Псков, улица Некрасова,19.

Партнерами конкурса выступают ООО «Экопром», ООО «Титан-полимер» и ООО «Нордман».