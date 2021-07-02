Псковичи смогут выбрать лучшие рисунки участников экологического конкурса
Три лучших рисунка участников экологического конкурса «Спасти планету можешь ты!» смогут выбрать псковичи на выставке работ в Финском парке 2 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщил экоактивист Сергей Елизаров.
Победители получат ценные призы, а участники — экосумки и книги на эко-тематику.
1 июля в псковском офисе «Мехуборка» во главе с директором Александром Киселевым проходит комиссия по выбору лучшего рисунка, который будет размещен на кузове новой спецтехники по вывозу вторсырья. Для подведения итогов участников конкурса приглашают в проектный офис команды «2018» 3 июля по адресу: г. Псков, улица Некрасова,19.
Партнерами конкурса выступают ООО «Экопром», ООО «Титан-полимер» и ООО «Нордман».
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