Ветеранов боевых действий Пскова поздравил профсоюз работников инновационных и малых предприятий
Руководитель Псковского обкома Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, ветеран боевых действий на территории Чечни Игорь Иванов поздравил ветеранов всех родов войск, которые принимали участие в локальных боевых конфликтах, с Днём ветеранов боевых действий, который отмечается сегодня, 1 июня. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
«Мы чествуем сегодня, всех тех, кто невзирая на опасности, прошёл по дорогам войны», – говорится в поздравлении.
«Для нас с вами, – обратился Игорь Иванов к ветеранам, – не просто было там, на перевалах, на «зачёсах», на грани жизни и смерти. Но, мы добровольно ехали туда, чтобы сохранить целостность российского государства и дать отпор международному терроризму и местечковым сепаратистам. Хотя наш праздник пока не является официальным, всецело верю, что Верховный главнокомандующий страны Владимир Путин своим указом сделает его федеральной памятной датой. Удачи, здоровья и мирного неба!»
Игорь Иванов также отметил, что псковские ветераны общественного движения «Союз ветеранов Кавказский войн», активисты гвардии Захара Прилепина, входящие в Псковскую организацию профсоюза работников инновационных и малых предприятий, возложили цветы к воинским памятникам в Пскове.
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