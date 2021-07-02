Ветеранов боевых действий Пскова поздравил профсоюз работников инновационных и малых предприятий

16:25, 01 июля 2021, ПАИ

Руководитель Псковского обкома Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, ветеран боевых действий на территории Чечни Игорь Иванов поздравил ветеранов всех родов войск, которые принимали участие в локальных боевых конфликтах, с Днём ветеранов боевых действий, который отмечается сегодня, 1 июня. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Мы чествуем сегодня, всех тех, кто невзирая на опасности, прошёл по дорогам войны», – говорится в поздравлении.

«Для нас с вами, – обратился Игорь Иванов к ветеранам, – не просто было там, на перевалах, на «зачёсах», на грани жизни и смерти. Но, мы добровольно ехали туда, чтобы сохранить целостность российского государства и дать отпор международному терроризму и местечковым сепаратистам. Хотя наш праздник пока не является официальным, всецело верю, что Верховный главнокомандующий страны Владимир Путин своим указом сделает его федеральной памятной датой. Удачи, здоровья и мирного неба!»

Игорь Иванов также отметил, что псковские ветераны общественного движения «Союз ветеранов Кавказский войн», активисты гвардии Захара Прилепина, входящие в Псковскую организацию профсоюза работников инновационных и малых предприятий, возложили цветы к воинским памятникам в Пскове.