Профсоюзы помогли высадить ели на территории детсада в Пскове

16:53, 01 июля 2021, ПАИ

Более 20 маленьких ёлочек посадили сегодня, 1 июля, малыши псковского детского сада № 41. Организатором мероприятия выступил Псковский облсовпроф совместно с педагогами дошкольного учреждения в рамках проекта «Зелёная область». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов и отметили, что в регионе участники проекта «Зелёная область» уже посадили 57 500 деревьев.

«Экологическое воспитание актуально всегда, как в формировании, так и в развитии экологической культуры. Уже с детства важно сформировать у ребенка ответственное отношение к природе, чтобы у него появилось желание любить и беречь ее», – подчеркнули в пресс-службе.

«Ребёнок, участвующий в посадке дерева, учится понимать и чувствовать природу, ценить, уважать и любить все живое и став взрослым, не будет вырубать леса, убивать животных и отравлять воздух и воду, будет созидателем, а не потребителем, – отметил председатель профсоюзного объединения Игорь Иванов, – И может быть, через несколько десятилетий в детский сад будут приходить будущие папы и мамы со своими детьми и показывать им какими большими стали их саженцы и с гордостью говорить: «Это дерево посадил твой папа или мама!»

После плодотворной работы все дети получили воздушные шары и презенты от профсоюзной организации.