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Кинопоиск по-псковски. Псковичи назвали свои критерии выбора кинолент

Сегодня в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая II Международному кинофестивалю «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 22 по 24 июля. На три фестивальных дня запланировано более 50 киносеансов, встречи жителей и гостей города с известными актёрами, режиссёрами, продюсерами. Также в рамках фестиваля запланированы специальные показы и ретроспективы. Большой праздник для любителей кино. Мы решили узнать у псковичей, на что они прежде всего обращают внимание при выборе киноленты, насколько важны для них фестивальные награды, рейтинги и имена. Мнения смотрите в нашем опроснике.

Псковичи назвали несколько основных факторов, первый из которых – мнение тех, кто уже посмотрел фильм. «Слушаю мнение тех, кто уже посмотрел это кино, и предпочитаю сравнивать с хорошим уровнем советского кино», – говорила псковичка.

Для многих участников опроса также важен авторитет создателя и актёрский состав. «Производство, режиссёр, краткое описание и отзывы, если есть», – отметил респондент.
Отзывы, к слову, важны не для всех. Кино – искусство, а в этом вопросе у каждого свои вкусы. «Актёрский состав. Рейтинг не ориентир. На него не стоит обращать внимания, так как это дело вкуса каждого зрителя», – сказал представитель молодёжи.

Кинофестивали тоже выступают качественным ориентиром, порой определяя выбор и вызывая интерес. «Если у фильма есть высокие награды – посмотрю, даже если у него низкий рейтинг», – говорила представительница старшего поколения. Все прочие критерии при этом не исчезают. «Режиссёр и состав актёров – прежде всего. Если есть масса наград, скорее всего, посмотрю: интересно же», – говорила участница опроса.

Конечно, были и те, кто вовсе предпочитает опираться на свой опыт и игнорирует все прочие критерии оценки. В рамках кино это, скорее, плюс. Ведь чем больше мнений и вкусов, тем больше кинолент, и тем больше возможностей порадовать себя.

 

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