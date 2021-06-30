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Страна и мир

30 млрд рублей на ремонт дорог в регионах выделит правительство РФ

84 региона России получат еще 30 млрд рублей на ремонт дорожной сети. Об этом пишет газета «Известия». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги направят на ремонт трасс регионального, межмуниципального и местного значения. Всего на эти средства планируется отремонтировать не менее 2 тысяч км дорог. 

В пресс-службе правительства подчеркнули, что Михаил Мишустин на заседании правительства 29 июня поручил максимально быстро довести средства до регионов, чтобы там могли приступить к работам уже в ближайшие месяцы.

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