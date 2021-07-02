В России повысили прожиточный минимум на 2022 год

10:08, 02 июля 2021, ПАИ

В России повысили прожиточный минимум на 2022 год. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2022 году прожиточный минимум на душу населения составит 11 950 рублей. Для трудоспособного населения он будет немного выше, 13 026 рублей. Для пенсионеров – 10 277 рублей. Для детей – 11 592 рубля.

Напомним, что сейчас прожиточный минимум на россиянина составляет 11 653 рубля. Работающие люди, по мнению правительства, могут прожить на 12 702 рубля, пенсионеры – на 10 022 рубля, дети – на 11 303 рубля.