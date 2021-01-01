Вернуться на главную страницу Фото 1 из 18 Строительная площадка парка «Россия – моя история» в Пскове

Фото: Арсений Тимашов



До конца 2021 года в Пскове на стадионе «Электрон» должен быть введён в эксплуатацию мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». Фотокорреспондент Псковского агентства информации побывал на строительной площадке будущего объекта и ознакомился с ходом работ. Напомним, что создание парка было анонсировано губернатором Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Отметим, что «Россия – моя история» – это мультимедийная выставочная система, в которой панорамно изображена история России с времен её зарождения до наших дней. Уникальность объекта в том, что в нём используются только современные технологии – мультимедийные карты, видеопроекция, интерактивные картины и декорации.