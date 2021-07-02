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Общество

Около 13 млн рублей направят Псковской области на проведение углубленной диспансеризации

Псковская область получит от правительства России около 13 млн рублей на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Заболевание коронавирусом не проходит бесследно. У него бывают крайне тяжёлые последствия. Своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать лечение», – отметил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в конце июня.

Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. Первый включает семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия (исследование функции внешнего дыхания), рентген грудной клетки, прием терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

По результатам обследований врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения диагноза, направят пациента на второй этап. Он включает еще три обследования – эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.

Всего субъектам на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом, будет направлено более 5,8 млрд рублей.

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