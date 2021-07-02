Фольклорный праздник «Горела Купала, горела на Ивана» состоится в «Михайловском»

14:02, 02 июля 2021, ПАИ

3 июля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится фольклорный праздник «Горела Купала, горела на Ивана». Он пройдет в музейном комплексе, расположенном в деревне Бугрово Пушкиногорского района. Начало гуляний в 18:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

В программе интерактивного фольклорного представления — традиционные купальские обряды, подлинные старинные песни и хороводы в исполнении музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня», работающего в тесном содружестве с петербургскими музыкантами, в частности — с доцентом кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, кандидатом искусствоведения Ириной Поповой. Гости музея узнают много любопытных подробностей о «празднике Солнца», о купальских гаданиях, о чудодейственных травах и смогут сами «заплести венки» и, восстанавливая силы, умыться живой и мёртвой водой.

Все участники программы получат в подарок рецепт купальского угощения. Кроме того, по желанию можно будет получить мастер-класс по изготовлению традиционной псковской куклы-Купалы.

Программа «Горела Купала, горела на Ивана» рассчитана на полтора часа. Пройдёт она с соблюдением всех актуальных на сегодня санитарно- эпидемиологических предписаний.